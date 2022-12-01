Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа E

1 декабря, 21:00. Эль-Хаур, Эль-Байт

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Дежавю для Бундестим. Сенсационное поражение в первом туре, затем неплохая игра против сильнейшего соперника и необходимость обыграть абсолютного аутсайдера в последнем матче. 4 года назад такой сценарий завершился крахом – Германия проиграла Южной Корее и вылетела с Мундиаля. Теперь нависла угроза повторного фиаско с Коста-Рикой. Немцы еще никогда дважды подряд не пролетали мимо плей-офф чемпионата мира.

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На самом деле, простых трех очков Германии может и не хватить. Если в параллельном матче Япония обыграет Испанию – Бундестим должна устроить избиение на 7 голов. Если в параллельном матче будет ничья – Бундестим нужна победа с разницей в 2 гола. Однако нынешняя ситуация все равно приятна: если бы Япония в воскресенье обыграла Коста-Рику (а такой результат выглядел вполне логичным), немцы уже попрощались бы с Катаром.

Встреча Испании и Германии подарила высокое качество футбола, а также показала разницу между сборными. Испания – мощная сбалансированная команда, (лучшая в мире, пока дело не дошло до чужой штрафной). Германия тоже в порядке, но проиграла борьбу за инициативу и вынуждена была отдать мяч. Ханси Флик не может сейчас играть с позиции силы против топ-соперников, как это было в Баварии.

Матч Коста-Рика – Германия уже стал историческим. Впервые в истории чемпионатов мира поединок обслужит женщина-арбитр – Стефани Фраппар.

Коста-Рика – не топ-соперник. Даже не средний. Это слабая сборная престарелых футболистов, в большинстве своем представляющих внутренний чемпионат. Она не способна выдерживать высокую интенсивность, что показал разгром от Испании с 7 пропущенными. Не помог и Кейлор Навас. Коста-Рике невероятно посчастливилось обыграть Японию (2 касания к мячу в чужой штрафной за весь матч).

Германия должна побеждать в любых кондициях и в любом составе. Ханси Флик, впрочем, попытается облегчить задачу своим футболистам. Логичным станет появление в стартовом составе Никласа Фюлькруга, спасшего ничью с Испанией. Классическая "девятка" лишит Бундестим привычной гибкости в атаке, но увеличит вероятность голов. У Германии ни на ЧМ-2018, ни на ЧМ-2022 нет проблем с созданием моментов. Трудности с реализацией.

Ориентировочные составы на матч Коста-Рика – Германия

Коста-Рика: Навас – Фуллер, Даурте, Чакон, Вастон, Овьедо – Торрес, Боргес, Техеда, Кэмпбел – Контретас.

Германия: Нойер – Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Гюнтер – Киммих, Гюндоган – Гнабри, Мусиала, Сане – Фюлькруг.

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Германия не может повторить ошибку с 2018-го. Ожидаем не просто победы, а уверенного разгрома. Команда Флик попытается показать всю свою ярость, избавиться от давления, почувствовать игру. Коста-Рику может спасти разве что быстрый гол, который заставит немцев нервничать, и очень надежная оборона. И огромная фура удачи, которая поможет увернуться от двух десятков ударов Бундестим.