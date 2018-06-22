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Коста-Рика - Сербия: матч посетили 41432 зрителя

17 июня 18:13 102 Читати українською
Коста-Рика - Сербия: матч посетили 41432 зрителя
Коста-Рика - Сербия: матч посетили 41432 зрителя

Стадион Самара Стадион был почти заполнен на матче чемпионата мира между командами Коста-Рики и Сербии.

Сборная Сербии победила команду Коста-Рики в матче группового этапа ЧМ-2018.

Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Игра состоялась на Самара Арене. Посмотреть матч вживую пришли 41432 зрителя, сообщает Р-Спорт.

Отметим, что всего стадион в Самаре вмещает 41 970 человек.

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ЧМ-2018 1 тур

Коста-Рика - Сербия: Воскресенье 17 июня 2018

Коста-Рика
Матч окончен
0 : 1
Сербия
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Теги
ЧМ 2018 Коста-Рика Коста-Рика Сербия Сербия Коста-Рика - Сербия
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