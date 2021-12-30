"Сегодня я одновременно с грустью и радостью прощаюсь с Атлетико. Мне грустно уходить, поскольку я был частью семьи. Но я также рад, что это было в моей жизни.

Симеоне отреагировал на уход Косты из Атлетико

В этой команде я прошел через сложные моменты, которые мне помогали преодолевать врачи и одноклубники. Я рад, что смог оставить свой след в истории Атлетико. Я всегда хотел это сделать, но не ожидал, что это произойдет.

Спасибо большое всем фанатам. Теперь я перехожу к новому вызову с большим желанием и энтузиазмом", – написал Коста в Instagram.

Напомним, Атлетико объявил о досрочном разрыве контракта с 32-летним Костой, объясняя это личными причинами форварда.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му