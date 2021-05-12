Коста покинет Ювентус – экс-звезда Шахтера вернется в свой бывший клуб
19:41 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста продолжит карьеру в Бразилии.
Дуглас Коста согласился перейти в Гремио во время летнего трансферного окна, сообщает Globo Esporte.
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Бразильский клуб хочет арендовать хавбека. Сейчас Дуглас выступает за Баварию на правах аренды, его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. Напомним, в 2010 году донецкий Шахтер приобрел Косту именно у Гремио за 8 млн евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги бразилец провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
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