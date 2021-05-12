Дуглас Коста согласился перейти в Гремио во время летнего трансферного окна, сообщает Globo Esporte.

Бавария не выкупит Дугласа Косту – Ювентусу экс-хавбек Шахтера тоже не нужен

Бразильский клуб хочет арендовать хавбека. Сейчас Дуглас выступает за Баварию на правах аренды, его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. Напомним, в 2010 году донецкий Шахтер приобрел Косту именно у Гремио за 8 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги бразилец провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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