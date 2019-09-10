Коста: Я не пытался уговорить Гризманна не переходить в Барселону – он хотел играть с Месси и Суаресом

Нападающий мадридского Атлетико Диего Коста прокомментировал уход форварда Антуана Гризманна в Барселону.

"Я не пытался уговорить Гризманна не переходить в Барселону. Если бы я спросил себя, то сказал бы, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Когда я понял, что мне пора уходить, то перешел в Челси. Я был там очень счастлив.

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Уход из команды не означает, что вы неблагодарны клубу. Просто наступает момент, когда вы хотите пережить новый опыт.

Антуан хотел чего-то нового, и теперь он получит это в Барселоне. Он доволен тем, что ушел. Его мечтой было играть вместе с Месси и Суаресом. Мы все знаем, какой он игрок. Нормально говорить, что я хочу уйти туда и попробовать, смогу ли я быть там таким же важным игроком, как в Атлетико.

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Это нормальное отношение. Можно сказать, что нам грустно терять такого важного игрока, но нужно радоваться, что он играл за нас", – цитирует Косту Mundo Deportivo.