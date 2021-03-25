Диего Коста договорился о контракте с Бенфикой – форварду пообещали солидные подъемные
Диего Коста наконец-то готов вернуться к работе после вынужденного отпуска.
Опытный нападающий уже договорился о контракте с Бенфикой, сообщает Mundo Deportivo.
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В декабре прошлого года Коста покинул Атлетико и стал свободным агентом. Форвард получал предложения от бразильских клубов, однако решил задержаться в Европе. Выйти на Бенфику помог суперагент Жорже Мендеш. Коста присоединится к "орлам" летом и получит серьезные подъемные – 3 млн евро. Столько же ему будут платить за каждый сезон.
Добавим, что в нынешнем сезоне 32-летний нападающий успел сыграть 7 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча.
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