Опытный нападающий уже договорился о контракте с Бенфикой, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб Бекхэма усилится очередным ветераном АПЛ

В декабре прошлого года Коста покинул Атлетико и стал свободным агентом. Форвард получал предложения от бразильских клубов, однако решил задержаться в Европе. Выйти на Бенфику помог суперагент Жорже Мендеш. Коста присоединится к "орлам" летом и получит серьезные подъемные – 3 млн евро. Столько же ему будут платить за каждый сезон.

Добавим, что в нынешнем сезоне 32-летний нападающий успел сыграть 7 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча.

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