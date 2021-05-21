Коста быстро нашел новый клуб после Баварии – экс-звезда Шахтера вернулся на родину
23:27 - Читати українською
Хавбек Ювентуса Дуглас Коста улетел в Бразилию.
Дуглас Коста стал игроком Гремио, сообщает официальный сайт Ювентуса.
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30-летний полузащитник будет выступать за бразильский клуб на правах аренды. Последней командой Дугласа была Бавария. Действующий контракт бразильца с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го.
По итогам прошлого сезона чемпионата Бразилии Гремио финишировал 6-м. Напомним, в 2010 году донецкий Шахтер приобрел Косту именно у Гремио за 8 млн евро.
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