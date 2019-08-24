Косовский объяснил, благодаря чему Ворскле удалось разгромить Колос

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгром Колоса (3:0) в матче 5-го тура УПЛ.

"На начало матча, конечно же, повлиял быстро забитый мяч. Ребята почувствовали уверенность, контролировали ход матча. Но нужно отдать должное и сопернику. Нам дали сопротивление, но, думаю, мастерство в определяющей стадии определило сегодняшний ход матча.

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День Пердуты? Думаю, вы правы. Конечно, парень забил 2 мяча, как не отметить? Тем более важных два мяча.

Коломоец тоже забил, тоже молодец. Ему не хватает уверенности, думаю, с каждым матчем он будет играть лучше и лучше. Тем более он очень хорошо работает, старается в тренировочном процессе. Поэтому вознаграждение приходит, что в предыдущем матче, в этом.

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Мы смотрели несколько матчей Колоса, анализировали достаточно много. Не один день, а несколько. В течение всего недельного цикла мы моделировали сегодняшнюю игру. Несмотря на то, что Колос играл дома, мы изначально планировали ему отдать инициативу. Мы играли вторым номером, но были игровые отрезки, когда мы действовали в позиционной атаке", – цитирует Косовского пресс-служба Колоса.