toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Косовский: Несмотря на первое место, результат матча против Словакии является очень важным для Украины

14:25 49 Читати українською
Косовский: Несмотря на первое место, результат матча против Словакии является очень важным для Украины
Виталий Косовский / Фото ФК Динамо

Экс-хавбек киевского Динамо Виталий Косовский поделился ожиданиями от матча Лиги наций Словакия – Украина.

"Этот матч будет принципиальным. Несмотря на то, что сборная Украины уже заняла первое место в своей группе Лиги наций, исход поединка со словаками очень важен. Нужно в каждой игре настраиваться только на победу. Нужно биться, ведь выйдет сборная, а это – престиж страны.

Коноплянка назвал главные преимущества сборной Украины в матче против Словакии

Не исключаю, что в стартовом составе сборной Украины будет сочетание молодежи и опытных исполнителей. На поле наверняка выйдут те, кто мало играл до этого. Считаю, что крайне важно показать качество футбола", – цитирует Косовского издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

Словакия – Украина: почему команде Шевченко нужна победа, несмотря на гарантированное первое место в группе Лиги наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
6
час
:
22
мин
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Словакия - Украина Лига наций Сборная Украины Виталий Косовский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
22
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук