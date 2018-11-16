Косовский: Несмотря на первое место, результат матча против Словакии является очень важным для Украины

Экс-хавбек киевского Динамо Виталий Косовский поделился ожиданиями от матча Лиги наций Словакия – Украина.

"Этот матч будет принципиальным. Несмотря на то, что сборная Украины уже заняла первое место в своей группе Лиги наций, исход поединка со словаками очень важен. Нужно в каждой игре настраиваться только на победу. Нужно биться, ведь выйдет сборная, а это – престиж страны.

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Не исключаю, что в стартовом составе сборной Украины будет сочетание молодежи и опытных исполнителей. На поле наверняка выйдут те, кто мало играл до этого. Считаю, что крайне важно показать качество футбола", – цитирует Косовского издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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