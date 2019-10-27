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Косовский назвал причины разгромного поражения Ворсклы

06:30 88 Читати українською
Косовский назвал причины разгромного поражения Ворсклы
Виталий Косовский / фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение в матче 12-го тура УПЛ против Зари.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

"Анализировать матч не совсем хочется. Надо посмотреть. Однако, пропустили мяч, спорный пенальти, остались в меньшинстве. Да, это стечение обстоятельств. К тому же многие молодые вливается. Поэтому трудно это все нам дается.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

Болельщики требуют результата. Спрашивают, почему все так складывается и получается. Многие обстоятельства. Не можем забить. В завершающей стадии не получается, как хочется.

Когда пропускаешь один, второй, третий гол, то срабатывают эмоции. Это такое состояние, которое ты не контролируешь. Пытаешься играть агрессивно, но это переходит в желтую карточку. А по удалению, арбитр принял такое решение", – цитирует Косовского официальный сайт Зари.

Напомним, Заря уничтожила Ворсклу (4:0), а одним из главных героев матча стал Леднев, записавший в свой актив гол и две голевые передачи. Добавим, что после этого поражения полтавчане имеют 8 очков, имея только лучшую разницу мячей, чем у Львова.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

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Ворскла Ворскла Заря Заря Виталий Косовский Виталий Косовский Заря - Ворскла
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