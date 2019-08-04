Косовский: Игроки Ворсклы слишком спешили во втором тайме

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал поражение от Десны (0:2).

"Преимущество не означает победу в матче. Создавали моменты, могли забить, но, наверное, не повезло нам сегодня.

Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Не получилось забить гол. Ребята спешили во втором тайме, спешили разыграть, пытались забить. Но поплатились за это – пропустили контратаку", – сказал Косовский Футбол NEWS.

Черниговская Десна дома одолела полтавскую Ворсклу со счетом 2:0.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу