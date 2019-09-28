Косовский: Хочу извиниться перед болельщиками Ворсклы за второе разгромное поражение подряд

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение от Шахтера в матче 9-го тура УПЛ (0:4).

"Трудно в психологическом плане пропустить в двух играх девять голов, но я буду на стороне ребят. Тяжелое поражение – через это надо пройти. Хотел бы извиниться перед болельщиками Ворсклы. Всю вину беру на себя.

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Мог ли матч сложиться лучше? Нам хотелось этого, но Шахтер – команда высокого уровня, что они на поле и показали. Мы проиграли по всем параметрам. Трудно что-то говорить, необходимо разобраться сначала в себе.

Матч против Мариуполя будет ключевым. Мы будем готовиться со всей ответственностью, и я думаю, что результат будет другим. Хочется и в следующих играх видеть много болельщиков на наших играх, но мы пока не заслуживаем это своей игрой и результатом", – поделился Косовский в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

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