toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ВОРСКЛА АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Косовский: Хочу извиниться перед болельщиками Ворсклы за второе разгромное поражение подряд

06:00 6 Читати українською
Косовский: Хочу извиниться перед болельщиками Ворсклы за второе разгромное поражение подряд
Виталий Косовский / фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение от Шахтера в матче 9-го тура УПЛ (0:4).

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

"Трудно в психологическом плане пропустить в двух играх девять голов, но я буду на стороне ребят. Тяжелое поражение – через это надо пройти. Хотел бы извиниться перед болельщиками Ворсклы. Всю вину беру на себя.

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мог ли матч сложиться лучше? Нам хотелось этого, но Шахтер – команда высокого уровня, что они на поле и показали. Мы проиграли по всем параметрам. Трудно что-то говорить, необходимо разобраться сначала в себе.

Матч против Мариуполя будет ключевым. Мы будем готовиться со всей ответственностью, и я думаю, что результат будет другим. Хочется и в следующих играх видеть много болельщиков на наших играх, но мы пока не заслуживаем это своей игрой и результатом", – поделился Косовский в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

blog_ava
"Я называю себя bandiera". Правила жизни Франческо Тотти – Императора Рима
27 сентября
1692
Теги
Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла Виталий Косовский Виталий Косовский Шахтер - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Атлетик
14:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук