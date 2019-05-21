toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Косовский – о победе над Десной: Было мало футбола, но дотерпели

21 мая 22:25 52 Читати українською
Косовский – о победе над Десной: Было мало футбола, но дотерпели
Виталий Косовский / Карпаты

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал победу над Десной в 30 туре УПЛ.

 
Тодор Петрович 30’
30’ Тодор Петрович

"Впечатления от матча хорошие, настроение тоже. Победили. Хорошая игра. Что еще сказать? Соперник – очень хорошая, обученная команда. В первом тайме нам удалось забить гол.

Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй «шестерке»

Первый тайм был неплохим: план на игру выполнили, ребята отработали. Мы понимали, что не будем играть первым номером, отошли к центральному кругу, начали активно, агрессивно встречали соперника, рассчитывали на контратаки. Некоторые эпизоды понравились, мысль была, но не хватало завершения.

Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Во втором тайме пришлось сложнее. Соперник усилил игру заменами. Но, скажу, что во втором тайме нам повезло. Спасибо всей команде за то, что смогли, отстояли. Было мало футбола, но... дотерпели. Молодцы", – цитирует Косовского официальный сайт Десны.

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
363
Теги
Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Виталий Косовский Виталий Косовский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
29
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук