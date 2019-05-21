Косовский – о победе над Десной: Было мало футбола, но дотерпели

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал победу над Десной в 30 туре УПЛ.

"Впечатления от матча хорошие, настроение тоже. Победили. Хорошая игра. Что еще сказать? Соперник – очень хорошая, обученная команда. В первом тайме нам удалось забить гол.

Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй «шестерке»

Первый тайм был неплохим: план на игру выполнили, ребята отработали. Мы понимали, что не будем играть первым номером, отошли к центральному кругу, начали активно, агрессивно встречали соперника, рассчитывали на контратаки. Некоторые эпизоды понравились, мысль была, но не хватало завершения.

Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Во втором тайме пришлось сложнее. Соперник усилил игру заменами. Но, скажу, что во втором тайме нам повезло. Спасибо всей команде за то, что смогли, отстояли. Было мало футбола, но... дотерпели. Молодцы", – цитирует Косовского официальный сайт Десны.