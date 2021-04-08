"Мне кажется, большую роль сыграла травма Беседина. В связи с этим нужно было кого-то вызвать вместо него. В последних играх чемпионата мне удавалось забить, что, возможно, и обусловило выбор в мою пользу. Атмосфера в сборной – это "космос"! Это очень круто – быть рядом с такими футболистами! Все в сборной было отлично. Чувствовать себя в ее расположении было хорошо еще и потому, что в ней много молодых игроков, со многими я пересекался в нашей "молодежке". Мне все очень понравилось – и атмосфера в команде, и сам коллектив.

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Посвящения у меня не было. Дело в том, что у нас через каждые два дня была игра, и ребята, игравшие в предыдущем матче, восстанавливались. Все они были немного уставшими, а приходя на ужин, некоторые из них долго не задерживались – шли отдыхать. Другие же наоборот – сидели дольше, чтобы побольше пообщаться. Получается, что момент с посвящением в новички как-то упустили. Наверное потому, что неделя оказалась более насыщенной, чем обычно, и было не до этого. Разговоры тет-а-тет с Шевченко как таковой у нас не было. Только перед игрой с Казахстаном он сказал мне, что я буду в заявке и чтобы готовился", – рассказал Довбик в интервью UA-football.

Напомним, молодой нападающий получал дебютный вызов в сборную Украины еще в августе 2016-го, однако на поле не выходил. На этот раз Андрей Шевченко выпустил форварда на 10 минут в матче с Казахстаном (1:1).

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