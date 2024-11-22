Байер остался без одного из ключевых игроков после международной паузы на сборные.

Нападающий сборной Нигерии и Байера Виктор Бонифейс получил травму во время отборочного матча ЧМ-2026 против Руанды (1:2). Нигерийская футбольная федерация подтвердила, что у игрока травма бедра.

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, у форварда разрыв мышцы бедра, и в этом году он больше не сыграет за Байер. В прошлом сезоне игрок повредил пах во время тренировки в сборной Нигерии, вследствие чего пропустил Кубок Африки. История может повториться, поскольку неизвестно, сможет ли Бонифейс восстановиться к старту турнира.

Виктор – лучший бомбардир Байера в Бундеслиге. В текущей кампании он забил шесть голов в 10 матчах.

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