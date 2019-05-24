"Кошмар Энфилда еще долго будет преследовать нас", – Пике впервые заговорил о вылете из Лиги чемпионов

Барселона еще не отошла от психологического удара после позорного поражения Ливерпулю.

Защитник каталонцев Жерар Пике рассказал о состоянии команды после вылета из Лиги чемпионов.

"Первый гол случился очень быстро, это напомнило нам Рим. Затем были забиты два быстрых гола во втором тайме, и это уже было слишком похоже на Рим.

Ситуация была очень тяжелой. Команда видит, что игра не идет, что соперник давит, что это очень напоминает прошлый год. Но не надо корить нас. Да, это одно из худших наших поражений. Но это спорт, иногда приходится глотать пыль.

Некоторые игроки Барселоны недовольны, что у Месси, Суареса и Пике есть привилегии, – Marca

Это был кошмар, и нужно смириться с этим, потому что такое может происходить. Нужно понимать, почему такое случается, чтобы это помогло нам в будущем, поскольку мы планируем вернуться за Лигой чемпионов", – цитирует Пике El Pais.

Напомним, Барселона вылетела на стадии 1/4 финала и опять не смогла выиграть главный евротурнир.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19