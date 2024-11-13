У наставника Барселоны Ганси Флика огромные кадровые проблемы, которые усугубились во время международной паузы.

Ансу Фати получил травму во время тренировки в среду, 13 ноября. Он повредил мышцу задней поверхности бедра на правой ноге. Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

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Фати стал 10-м игроком, который попал в лазарет "кулес". Ансу сыграл за "блаугранас" в этом сезоне в семи матчах, но результативными действиями не отметился.

Сейчас в списке травмированных находятся Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Форт, Араухо, Кристенсен, Гарсия, Торрес, тер Штеген и Берналь.

Напомним, что Барселона сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 33 баллами. Реал отстает на шесть пунктов. В следующем туре "кулес" сыграют против Сельты.

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