Кошельны может стать подопечным Терри

Защитник Арсенала Лоран Кошельны может зимой перейти в Астон Виллу, в штабе которой работает Джон Терри.

Астон Вилла заинтересовалась в подписании защитника Арсенала Лорана Кошельны, сообщает Calciomercato.

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Француз может покинуть Эмирейтс из-за нехватки игровой практики под руководством Унаи Эмери, а клуб из Чемпионшипа готов сделать предложение по игроку.

Напомним, с недавних пор на Вилла Парк уже в качестве ассистента главного тренера вернулся легендарный защитник Челси и сборной Англии Джон Терри.