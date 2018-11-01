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Кошельны может стать подопечным Терри

31 октября 21:54 43 Читати українською
Кошельны может стать подопечным Терри
Лоран Кошельны / ФК Арсенал

Защитник Арсенала Лоран Кошельны может зимой перейти в Астон Виллу, в штабе которой работает Джон Терри.

Астон Вилла заинтересовалась в подписании защитника Арсенала Лорана Кошельны, сообщает Calciomercato.

Капітан, лідер, легенда: ікона Челсі Джон Террі – незабитий пенальті в Москві, секс-скандал та тріумф у Мюнхені

Француз может покинуть Эмирейтс из-за нехватки игровой практики под руководством Унаи Эмери, а клуб из Чемпионшипа готов сделать предложение по игроку.

Напомним, с недавних пор на Вилла Парк уже в качестве ассистента главного тренера вернулся легендарный защитник Челси и сборной Англии Джон Терри.

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