"Сейчас трудно что-то добавить, ведь все уже было сказано. Мы обратили на себя внимание всей страны. Показали понравившуюся зрителям игру с душой. Болельщика нельзя обмануть – он все видит. Мы чувствовали поддержку и хотели порадовать всех украинцев.

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Достигли своего, попали в топ-4 команды Европы и будем продолжать. Наши игроки поняли, что можно показывать хорошую игру. В составе нашей сборной было девять дебютантов чемпионата Европы. Нужно, чтобы были опытные игроки, которые через это уже проходили и чувствуют внутреннее напряжение. Мы собрали в команде лучших исполнителей.

Мы были командой от первого до последнего дня. Благодаря своей сплоченности и добились результата, проявили характер. Даже в проигранных поединках выглядели очень достойно. Четвертое место – не случайность. Давно закладывали фундамент для этого посредством товарищеских и официальных матчей. Кое-где не удавалось добиться результата, но мы шли по правильному пути. Хочу всех поблагодарить, снимаю шляпу перед ребятами и болельщиками", – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

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