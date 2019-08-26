Корзун, который принадлежит Динамо, покинул Аль-Фатех

Полузащитник Динамо Никита Корзун прекратил сотрудничество с Аль-Фатехом, за который выступает Максим Коваль.

Никита Корзун досрочно покинул Аль-Фатех из Саудовской Аравии, хотя его аренда была рассчитана до конца 2019 года, сообщает Прессболл.

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Теперь 24-летний полузащитник будет искать новый клуб, тогда как его контракт принадлежит киевскому Динамо. Белорус не входил в планы бывшего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича и, похоже, не рассчитывает на него и Алексей Михайличенко.

В Саудовской Аравии Корзун выступал с января этого года, проведя 11 матчей и забив 1 гол. Напомним, в Аль-Фатехе выступает бывший голкипер Динамо Максим Коваль.

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