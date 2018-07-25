Корзун: Были предложения из России и Европы, но решил вернуться в Динамо Минск

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун, который на правах аренды перешел в Динамо Минск, поделился эмоциями от возвращения в Беларусь.

Напомним, Корзун ближайший год проведет в составе Динамо Минск на правах аренды.

"Мне предложили вариант с арендой. Уже прошел месяц трансферного окна, я давно не играл, поэтому решил ничего не мудрить, а вернуться туда, откуда все начиналось.

Витор Буэно перейдет в Динамо независимо от трансфера Дерлиса Гонсалеса в Сантос

Повторюсь, я очень давно не имел нормальной игровой практики, а играть очень хочется. Поэтому я здесь – для меня это очень хорошее предложение. У меня были предложения и из России, и от европейских клубов, но не было какой-то конкретики, которая была здесь, в Минске. Здесь все было максимально четко, что меня и убедило не ждать других вариантов.

Для меня главная задача – играть, ведь практики не было почти полгода. Желание зашкаливает – готов играть хоть по три игры за неделю, как это было раньше в детстве, когда совсем не уставал от игры", – цитирует Корзуна официальный сайт Динамо Минск.

К слову, именно из Динамо Минск в 2016 году Корзун переехал в Киев.