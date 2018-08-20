Корзун – о "сдаче" матча с Зенитом: Бред, это все бред

Полузащитник Динамо Минск Никита Корзун опроверг слухи о том, что белорусский клуб намеренно проиграл матч против Зенита с таким фантастическим счетом.

"Проиграть со счетом 1:8 у меня в карьере это впервые. Конечно, неприятно. Но опять же, все мы взрослые люди – все понимают, для чего мы здесь собрались. У нас не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

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Причина разгрома от Зенита? Не знаю. Может, была немного расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 – это уже как следствие такого недонастроя на матч. На такой результат, значит, и наиграли.

Версия о сдаче матча? Бред, это все бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало – людей, которые начали очень сильно "переживать" за Динамо, которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна ... Наша хата с краю – это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового ... ", – цитирует Корзуна Прессбол.

Напомним, Зенит в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы уступил минскому Динамо со счетом 0:4. Во втором матче клуб из Санкт-Петербурга смог выиграть со счетом 8:1 и прошел в следующий раунд соревнований.

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