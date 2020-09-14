Кортрейк с Евгением Макаренко в составе разгромил Мускрон в матче 3-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 5-й тур

Кортрейк – Мускрон – 3:0

Голы: Мбойо, 60, Деваэле, 63, Окансеу, 83

Удаление: Онана, 32, Гочко, 85 (оба – Мускрон)

В первом тайме Кортрейк заработал численное преимущество благодаря грубому фола Онаны – тот едва не оторвал ногу Мбойо в центре поля. Хозяева захватили инициативу, но открыли счет только во второй половине – Мбойо воспользовался ошибкой защитника и пробил мимо голкипера. Деваэле мгновенно удвоил преимущество по передаче того же Мбойо, а точку в матче поставил Окансеу.

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Отметим, что Макаренко провел на поле весь поединок, однако не отличился результативными действиями. Зато украинец заработал желтую карточку на 75 минуте.

Таким образом, Кортрейк набрал 10 очков и поднялся на третье место, уступая Шарлеруа и стандарта. Мускрон с 2 пунктами пока находится на самом дне.

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