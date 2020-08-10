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Кортрейк с Макаренко в составе уступил Васланд-Беверен

00:14 - Читати українською
Кортрейк с Макаренко в составе уступил Васланд-Беверен
Кортрейк – Васланд-Беверен / соцсети

Кортрейк стартовал с поражения в поединке 1-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет матча Кортрейк – Васланд-Беверен на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Кортрейк – Васланд-Беверен – 1:3

Голы: Мбойо, 54, (пен.) – Хейманс, 10, 90+1, Коита, 68

Поединок начался неудачно для Кортрейка - уже на 10 минуте хозяева пропустили от Хейманса. Мбойо после перерыва выровнял положение, однако Хейманс и Коита вырвали победу для Васланд-Беверена.

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Отметим, что Макаренко вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок на позиции левого защитника – украинец чаще выходил на позиции опорника.

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Теги
Евгений Евгений Макаренко Бельгия Кортрейк Кортрейк Украинцы за рубежом Васланд-Беверен Васланд-Беверен
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