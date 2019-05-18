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Кортрейк с Бацулой разгромил Серкль и сыграет в плей-офф за путевку в Лигу Европы

18 мая 08:18 45 Читати українською
Кортрейк с Бацулой разгромил Серкль и сыграет в плей-офф за путевку в Лигу Европы
Андрей Бацула / ФК Кортрейк

Андрей Бацула вышел на поле в матче последнего тура группы Лиги Европы против Серкля (4:0), а его команда обеспечила себе место в плей-офф.

Чемпионат Бельгии 2018/19. Группа Лиги Европы, 10 тур

Кортрейк – Серкль – 4:0

Голы: Эзекьель, 18, Лепуан, 71, Шевалье, 76, Д'Хане, 89

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В матче последнего тура группы Лиги Европы в чемпионате Бельгии Кортрейк на своем поле принимал Серкль Брюгге. Украинец Андрей Бацула появился на поле на 65-й минуте встречи, на тот момент его команда выигрывала со счетом 1:0.

Именно после выхода украинца хозяева разнесли соперника за последние 20 минут встречи и получили возможность сыграть в плей-офф за право выхода в Лигу Европы против Шарлеруа. Кортрейк набрал 24 очка.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Андрей Бацула Андрей Бацула Кортрейк Кортрейк Серкль Брюгге Серкль Брюгге
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