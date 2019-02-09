Кортрейк с Бацулой победил на выезде Эйпен, украинец получил желтую карточку

Защитник Андрей Бацула провел почти полный матч в составе Кортрейка, а его команда переиграла Эйпен.

Чемпионат Бельгии, 25 тур

Эйпен – Кортрейк – 0:1

Гол: Авенатти, 43

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Кортрейк на выезде сыграл против Эйпена. Украинец Андрей Бацула вышел в старте, получил желтую карточку в середине второго тайма и был заменен на 86-й минуте встречи. Героем поединка стал уругвайский форвард Фелипе Авенатти, который забил победный гол.

Кортрейк после 25 туров занимает 9 строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка.