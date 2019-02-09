toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Кортрейк с Бацулой победил на выезде Эйпен, украинец получил желтую карточку

22:54 11 Читати українською
Кортрейк с Бацулой победил на выезде Эйпен, украинец получил желтую карточку
Андрей Бацула / ФК Кортрейк

Защитник Андрей Бацула провел почти полный матч в составе Кортрейка, а его команда переиграла Эйпен.

Чемпионат Бельгии, 25 тур

Эйпен – Кортрейк – 0:1

Гол: Авенатти, 43

Вайле с Юрченко оказался сильнее Сеннерюска

Кортрейк на выезде сыграл против Эйпена. Украинец Андрей Бацула вышел в старте, получил желтую карточку в середине второго тайма и был заменен на 86-й минуте встречи. Героем поединка стал уругвайский форвард Фелипе Авенатти, который забил победный гол.

Кортрейк после 25 туров занимает 9 строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Теги
Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Кортрейк Кортрейк Эйпен Эйпен Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
    Україна — 13:501420 Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
15
час
:
59
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук