Защитник Кортрейка Евгений Макаренко, права на которого принадлежат Андерлехту, вернется в брюссельский клуб, сообщает Voetbalbelgie.

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Руководство нынешнего клуба украинца решило не выкупать у Андерлехта его контракт.

Напомним, Макаренко перешел в Кортрейк в августе 2017 года в качестве свободного агента. Через год он за 1,2 млн евро перебрался в Андерлехт. Не сумев завоевать место в стартовом составе, украинец вернулся в Кортрейк на правах аренды.

В текущем сезоне Евгений провел за бельгийцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с Андерлехтом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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