Аргентинец фантастическим ударом огорчил Вильярреал и его поклонников уже на старте поединка, открыв счет.

Севилья минимально одолела Хетафе, Осасуна обыграла Кадис, Бетис в меньшинстве потерял победу над Райо Вальекано.

Корреа перехватил мяч в центре и вторым касанием без лишних раздумий пробил. Мяч залетел прямиком в ворота за воротничок Херонимо Рульи. Кипер был бессилен.