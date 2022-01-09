Корреа забил Вильярреалу с центра поля – гол на Пушкаша от форварда Атлетико
23:30 - Читати українською
Нападающий "матрасников" Анхель Корреа поразил футбольное сообщество пушкой в поединке 20-го тура Примеры.
завершено
29’ Пау Торрес
58’ Альберто Морено
Анхель Корреа 11’
Жоффрей Кондогбия 90+2’
11’ Анхель Корреа
29’ Пау Торрес
58’ Альберто Морено
90+2’ Жоффрей Кондогбия
Аргентинец фантастическим ударом огорчил Вильярреал и его поклонников уже на старте поединка, открыв счет.
Севилья минимально одолела Хетафе, Осасуна обыграла Кадис, Бетис в меньшинстве потерял победу над Райо Вальекано.
Корреа перехватил мяч в центре и вторым касанием без лишних раздумий пробил. Мяч залетел прямиком в ворота за воротничок Херонимо Рульи. Кипер был бессилен.
Для Анхеля этот мяч стал седьмым в текущем сезоне Примеры. Также форвард, участвовавший во всех поединках этой кампании, имеет в активе четыре результативных передачи.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter