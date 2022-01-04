Корреа продлил сотрудничество с Атлетико. Стороны подписали новый контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

По информации Фабрицио Романо, аргентинец отклонил предложения английских клубов, чтобы остаться в Атлетико. Возможно, его напугал неудачный опыт Сауля.

Корреа выступает за Атлетико с 2014 года. Форвард забил 53 гола и отдал 51 ассист за 305 матчей в составе "матрасников".

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