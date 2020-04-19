"Короткий путь к психическим расстройствам" – Ингулец дал брутальный отпор Рафаилову

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов подвергся критике за свои высказывания о Ингульце.

"В своем очередном интервью бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов снова вспомнил "незлым тихим словом" наш Ингулец и его болельщиков. Ему почему-то до сих пор не дают покоя успехи футбольного клуба из Петрово, который год назад в полуфинале Кубка Украины одолел его луганчан.

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На все эти упреки в наш адрес хотим посоветовать Сергею Васильевичу лучше заняться посадкой картофеля, разведением пчел, рисованием, просмотром сериалов и другими интересными вещами, которыми занимаются люди пенсионного возраста.

Советуем не критиковать Ингулец, а сесть за написание мемуаров. В качестве названия можно выбрать, например, "Бред сумасшедшего" или "Короткий путь к психическим расстройствам". Очень хорошо, что человек, которого за кражи и скандалы выгнали из Зари, больше не принимает никаких решений в украинском футболе", – говорится в сообщении пресс-службы Інгульца.

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