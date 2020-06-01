Коронавирусный ужас в бразильском клубе – заболели сразу 16 игроков

Васко да Гама обнародовал шокирующие результаты тестирования на коронавирус.

Положительный результат обнаружили у 16 из 43 протестированных игроков, информирует официальный сайт клуба.

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Некоторые бразильские команды начали проверки, готовясь к возможному возобновлению тренировок. Васко да Гама также рассматривал такой вариант, однако в новых условиях возвращение приходится отложить. Все больные отбудут изоляцию, а другие игроки и дальше будут тренироваться индивидуально.

Добавим, что Бразилия с более чем 514 тысячами зараженных занимает четвертое место по количеству выявленных случаев коронавируса после США, Великобритании и Италии.

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