Похоже, во Второй лиге Украины разгорается скандал. Все из-за COVID-19.

Подолье подало протест в КДК УАФ на Эпицентр из-за переноса встречи 13-го тура, которая должна была состояться 29 марта.

Матч Второй лиги официально перенесен из-за вспышки коронавируса

В хмельницком клубе утверждают, что соперник сфальсифицировал тесты на коронавирус и имел достаточно игроков для проведения матча. Об этом информирует ТаТоТаке. Команда из Дунаевцев якобы сдала тесты, которые были отрицательными. Правда, когда результаты поступили в федерацию, стали положительными.

В УАФ уже состоялось заседание по этому инциденту (9 апреля), но решения пока нет. Ассоциация ждет ответа из учреждения, где проходил тестирование Эпицентр. Повторное заседание состоится 21 апреля.

К слову, из-за изоляции клуб из Дунаевцев пропустил и следующий поединок против Чернигова. Эпицентр расположился на 5 строчке турнирной таблицы группы А Второй лиги, Подолье – второе, а Чернигов – 13-й.

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