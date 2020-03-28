Коронавирус забрал мечту не только у Ливерпуля – драматичная история клуба из глубинки, который проводил идеальный сезон

Решение об окончательной отмене розыгрышей низших английских лиг нанесло некоторым клубам ужасный удар.

Джерси Буллз, который выступает в шестом дивизионе Футбольной лиги Англии, пришлось смириться с потерей роскошного сезона 2019/20. Скромный клуб из Нормандских островов выиграл все 27 матчей своего дивизиона и уже гарантировал себе повышение в классе (второе место уступало 20 очков), но решение FA перечеркнуло это достижение.

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"Мы разочарованы решением Ассоциации, которое срывает сезон и перечеркивает тяжелую работу клуба на протяжении последних 8 месяцев. Мы очень гордимся достижениями своих игроков, тренерского штаба и персонала. Также хотим поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку на протяжении первого сезона на этом уровне. Несмотря на все, мы надеемся сохранить наше здоровье и позитивный настрой в такие непростые времена", – говорится в официальном заявлении президента клуба Рассела Ле Февра.

Отметим, что Джерси Буллз был основан лишь в августе 2018 года и проводил свой первый сезон на полупрофессиональном уровне.

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