После объявления недуга у полузащитника Ромы Бруно Переса, за несколько часов в команде был обнаружен очередной случай инфицирования. Четвертым футболистом, у которого тест показал положительный результат на COVID-19 стал полузащитник римлян Джастин Клюйверт, сообщает издание Tuttomercatoweb.

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Кроме 21-летнего нидерландца, вирус был обнаружен у голкипера Антонио Миранте, полузащитника Карлеса Переса и уже упомянутого защитника Бруно Переса.

К слову, Рома в пятницу, 28 августа, должна была начать подготовку к сезону-2020/21, но первую тренировку перенесли на завтра. У всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно – им придется провести две недели на карантине.

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