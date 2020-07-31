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Коронавирус в Металлисте 1925: председатель наблюдательного совета Стороженко госпитализирован

20:53 - Читати українською
Коронавирус в Металлисте 1925: председатель наблюдательного совета Стороженко госпитализирован
Сергей Стороженко / фото с отрытых источников

Председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергей Стороженко заболел коронавирусом.

В клубе Первой лиги Металлист 1925 вспышка COVID-19, утверждает Football Hub. Несколько работников клуба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

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По информации издания, речь идет не об игроках команды, а о работниках в структуре клуба. В больнице даже оказался председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 70-летний Сергей Стороженко.

Отмечается, что футболисты вынуждены повторно сдать тесты и ждать их результатов. Тренировочный процесс остановлен. Судьба домашнего для Металлиста 1925 поединка 28 тура с Черноморцем, запланированного на 3 августа, пока не известна.

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Первая лига Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 коронавирус
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