Коронавирус в Металлисте 1925: председатель наблюдательного совета Стороженко госпитализирован

В клубе Первой лиги Металлист 1925 вспышка COVID-19, утверждает Football Hub. Несколько работников клуба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

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По информации издания, речь идет не об игроках команды, а о работниках в структуре клуба. В больнице даже оказался председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 70-летний Сергей Стороженко.

Отмечается, что футболисты вынуждены повторно сдать тесты и ждать их результатов. Тренировочный процесс остановлен. Судьба домашнего для Металлиста 1925 поединка 28 тура с Черноморцем, запланированного на 3 августа, пока не известна.

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