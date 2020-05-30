toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Коронавирус в Карпатах: заболели Дубинчак, Гиоргадзе и один из голкиперов, – ТК Футбол

16:53 74 Читати українською
Коронавирус в Карпатах: заболели Дубинчак, Гиоргадзе и один из голкиперов, – ТК Футбол
Владислав Дубинчак / ФК Карпаты

Сразу трое футболистов Карпат подхватили COVID-19, из-за чего поединок 24 тура УПЛ против Мариуполя не состоится в запланированную дату.

Сегодня, 30 мая, львовские Карпаты сообщили о положительных тестах на коронавирус. Инфицированные были переведены на режим самоизоляции.

Карпаты – Мариуполь: матч не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 в львовской команде

Как выяснилось, больных футболистов минимум трое. Это защитники Владислав Дубинчак (выступает за Карпаты на правах аренды из Динамо) и Андро Гиоргадзе, а также один из голкиперов команды. Об этом сообщили в эфире программы Тур Online на ТК "Футбол 1".

Львовский клуб уже опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что Карпаты не будут обжаловать возможное решение о засчитании "зелено-белым" технического поражения. Поединок 24 тура УПЛ против Мариуполя, который должен был пройти 31 мая, пока отложен. Судьба матча будет определена позже.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат

blog_ava
Шахтер – Динамо: прогноз на матч УПЛ
07:30
461
Теги
Главное коронавирус Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак Андро Гиоргадзе Андро Гиоргадзе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне
    Ліга чемпіонів — 29 май131 Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне
22
час
:
48
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук