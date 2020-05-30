Коронавирус в Карпатах: заболели Дубинчак, Гиоргадзе и один из голкиперов, – ТК Футбол

Сразу трое футболистов Карпат подхватили COVID-19, из-за чего поединок 24 тура УПЛ против Мариуполя не состоится в запланированную дату.

Сегодня, 30 мая, львовские Карпаты сообщили о положительных тестах на коронавирус. Инфицированные были переведены на режим самоизоляции.

Карпаты – Мариуполь: матч не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 в львовской команде

Как выяснилось, больных футболистов минимум трое. Это защитники Владислав Дубинчак (выступает за Карпаты на правах аренды из Динамо) и Андро Гиоргадзе, а также один из голкиперов команды. Об этом сообщили в эфире программы Тур Online на ТК "Футбол 1".

Львовский клуб уже опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что Карпаты не будут обжаловать возможное решение о засчитании "зелено-белым" технического поражения. Поединок 24 тура УПЛ против Мариуполя, который должен был пройти 31 мая, пока отложен. Судьба матча будет определена позже.

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