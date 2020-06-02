Коронавирус в Карпатах: количество положительных тестов выросло вдвое, – СМИ

Ситуация с количеством инфицированных COVID-19 в лагере "зелено-белых" продолжает обостряться.

Как минимум у 26 представителей львовских Карпат диагностировали коронавирус, сообщает издание Sportarena.

"Карпаты точно идут на карантин", – журналист раскрыл страшные результаты тестирования команды на коронавирус

При этом цифра еще неокончательная и может возрасти. Пока неизвестно, сколько из них футболистов, а сколько сотрудников клуба, тренеров и функционеров. Однако известно, что среди больных – один из тренеров.

Напомним, ранее стало известно, что первая партия тестов обнаружила 13 зараженных коронавирусом, семь из которых – игроки первой команды. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что на 99% матч 25-го тура против Ворсклы не состоится. Очевидно, главная команда Карпат отправится на карантин, а сезон будет доигрывать молодежный состав "львов".

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат