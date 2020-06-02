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Коронавирус в Карпатах: количество положительных тестов выросло вдвое, – СМИ

14:33 126 Читати українською
Коронавирус в Карпатах: количество положительных тестов выросло вдвое, – СМИ
Карпаты / ФК Карпаты

Ситуация с количеством инфицированных COVID-19 в лагере "зелено-белых" продолжает обостряться.

Как минимум у 26 представителей львовских Карпат диагностировали коронавирус, сообщает издание Sportarena.

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При этом цифра еще неокончательная и может возрасти. Пока неизвестно, сколько из них футболистов, а сколько сотрудников клуба, тренеров и функционеров. Однако известно, что среди больных – один из тренеров.

Напомним, ранее стало известно, что первая партия тестов обнаружила 13 зараженных коронавирусом, семь из которых – игроки первой команды. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что на 99% матч 25-го тура против Ворсклы не состоится. Очевидно, главная команда Карпат отправится на карантин, а сезон будет доигрывать молодежный состав "львов".

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