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Коронавирус в Карпатах: инфицированы 7 игроков, которые хотя бы раз выходили в старте в сезоне 2019/20

09:49 21 Читати українською
Коронавирус в Карпатах: инфицированы 7 игроков, которые хотя бы раз выходили в старте в сезоне 2019/20
Карпаты / Сайт клуба

Карпаты сохраняют надежду собрать команду из игроков, у которых не обнаружили коронавирус.

Подробности о ситуации в составе "львов" сообщает ТаТоТаке на своей странице в Facebook.

"Есть относительно хорошая информация о Карпатах, если так вообще можно говорить о ситуации с львовской командой. Из 15 игроков, которые подхватили коронавирус, только 7 (в том числе, Дубинчак) – футболисты, которые хотя бы раз выходили в стартовом составе Карпат в этом сезоне. Остальные – молодежь, близкая к основе или из резерва.

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То есть, у Карпат теоретически еще есть возможность как-то собрать команду через две недели. Хотя в таком составе это будет, конечно, очень слабая команда. Ну, и она снова будет не готова после паузы", – говорится в посте.

Напомним, УПЛ уже приняла решение о переносе двух ближайших матчей Карпат – 7 июня против Ворсклы и 13-го против СК Днепр-1.

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