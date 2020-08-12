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Коронавирус в Барселоне – стало известно имя инфицированного

19:19 - Читати українською
Коронавирус в Барселоне – стало известно имя инфицированного
Тодибо (в центре) / Сайт Барселоны

Выяснилось, кто в Барселоне сдал положительный тест на COVID-19 – игрок признался сам.

Защитник Жан-Клер Тодибо рассказал о болезни на своей странице в Instagram.

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"Привет всем. Сообщаю, что я сдал положительный тест на COVID-19, но я бессимптомный и чувствую себя хорошо. Я дома придерживаюсь надлежащего санитарного протокола. Я хочу вернуться к тренировкам, но сейчас настало время оставаться дома, пока вирус не пройдет. Спасибо за поддержку и желаю здоровья всем людям, которые также это переживают", – написал Тодибо.

Напомним, сезон 2019/20 француз проводил в аренде за Шальке, но летом вернулся в расположение Барселоны.

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Теги
Барселона Барселона Испания Жан-Клер Жан-Клер Тодибо коронавирус
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