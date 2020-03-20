toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Коронавирус унес жизнь известного испанского журналиста

10:58 90 Читати українською
Коронавирус унес жизнь известного испанского журналиста
Хосе Мария Кандела / фото из открытых источников

Известный спортивный журналист из Испании Хосе Мария Кандела стал еще одной жертвой пандемии коронавируса.

Кандела умер от коронавируса вчера, 19 марта, в возрасте 59 лет, сообщает Marca.

21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса

Отмечается, что журналист находился в тяжелом состоянии последнюю неделю. Добавим, что Хосе Мария Кандела известен работой на Radio Nacional de España, а также освещал информацию, связанную с мадридским Атлетико.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса почти все европейские страны находятся на карантине.

"Проводить матч Аталанта – Валенсия было безумием!": когда футбол вернется в Европу – неутешительный прогноз

blog_ava
"Адриано – провокатор, постоянно толкается, бьет исподтишка": экс-звезде Шахтера вспомнили "грязные" игры в России
08:00
194
Теги
Испания коронавирус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
45
мин
Лацио
21:45
Фиорентина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук