Коронавирус унес жизнь известного испанского журналиста

Известный спортивный журналист из Испании Хосе Мария Кандела стал еще одной жертвой пандемии коронавируса.

Кандела умер от коронавируса вчера, 19 марта, в возрасте 59 лет, сообщает Marca.

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Отмечается, что журналист находился в тяжелом состоянии последнюю неделю. Добавим, что Хосе Мария Кандела известен работой на Radio Nacional de España, а также освещал информацию, связанную с мадридским Атлетико.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса почти все европейские страны находятся на карантине.

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