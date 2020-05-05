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Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала

22:04 52 Читати українською
Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала
Амадор Суарес умер / ФК Реал Мадрид

Умер Амадор Суарес – вице-президент мадридского Реала в 2007-2009 годах. Причиной смерти стал COVID-19.

76-летнего Амадора Суареса не стало сегодня, 5 мая. Он 40 дней пытался преодолеть коронавирус, однако, к сожалению, проиграл борьбу, информирует официальный сайт "бланкос".

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Суарес в 2006 году занимал должность директора клуба, также был вице-президентом Реала с 2007 по 2009 год – тогда клубом руководил Рамон Кальдерон. За это время Реал дважды выиграл Примеру и один раз – Кубок Испании.

Напомним, недавно от коронавируса скончался бывший глава Реала Лоренсо Санс. Ему, как и Суаресу, на момент смерти было 76 лет.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

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Теги
коронавирус Испания Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Смерти футболистов
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