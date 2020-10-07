"В понедельник (6 октября) мы проводили тестирование с целью определить, есть ли у нас больные, кроме обнаруженных в сборной. Результаты отрицательные, новых больных нет. А основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц нашей команды с зараженными коронавирусом игроками. по его итогам в четверг будет приниматься решение о тренировочном процессе.

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Почему в понедельник не тестировались Пятов и Степаненко? По медицинским показаниям их тест был бы нерепрезентативным, потому что в воскресенье у них был обнаружен коронавирус, причем анализ проводился дважды. В четверг они сдадут тест повторно. Если новых выявленных случаев в Шахтере не будет, то, думаю, уже в пятницу мы приступим к тренировочному процессу", – цитирует Глущенко пресс-служба Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Напомним, Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили положительные результаты ПЦР-тестуванння после матча с Десной. Поэтому Шахтер всем составом пошел на самоизоляцию, а на матч против Франции не отправится ни один игрок "горняков".

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