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Коронавирус поразил очередного игрока Примеры

9 мая 22:12 55 Читати українською
Коронавирус поразил очередного игрока Примеры
Эррера против Барселоны / Getty Images

Испанские клубы продолжают страдать от пандемии коронавируса.

Венесуэльский хавбек Гранады Янхель Эррера сдал положительный тест, информирует AS.

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Болезнь удалось обнаружить лишь со второй попытки. Проверка ПЦР не подтвердила коронавирус, однако серологический тест оказался неутешительным. Сейчас у 22-летнего Эрреры нет никаких симптомов, в ближайшие дни он будет находиться в изоляции и сдаст дополнительные тесты.

Добавим, что хавбек Гранады стал как минимум третьим игроком Примеры, у которого обнаружили коронавирус. Ранее такая же участь постигла Ренана Лоди из Атлетико и Алехандро Ремиро из Реал Сосьедада.

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Теги
коронавирус Испания Янхель Эррера Янхель Эррера Гранада Гранада
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