toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Коронавирус сильно ударил по Барселоне – еще два неожиданные случаи заражения

15:00 103 Читати українською
Коронавирус сильно ударил по Барселоне – еще два неожиданные случаи заражения
Пуйоль с врачом Каналем

Барселона получила мощный удар на фоне пандемии коронавируса, которая пленила Испанию и мир.

Каталонский клуб остался без руководителя медицинской службы Рамона Каналя, сообщает La Vanguardia. 59-летний специалист, который занимает должность с 2006-го, сдал положительный тест на коронавирус.

Месси и Гвардиола солидными пожертвованиями присоединились к борьбе с пандемией

Неутешительный диагноз получил также главный врач гандбольной секции Хосеп Антони Гутьеррес. Таким образом, это уже второй и третий случаи COVID-19 в лагере чемпионов Испании. Ранее заразился глава скаутской службы Барсы в Южной Америке, который изолировался с собственной женой.

Добавим, что за последние сутки в Испании зафиксировано 655 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. В стране заражены более 56 тысяч человек. Общее количество летальных случаев сейчас – 4089.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

blog_ava
Аппетитная героиня финала Лиги чемпионов проводит карантин топлес – красавица вспомнила свой подарок Ливерпулю
11:40
479
Теги
Испания коронавирус Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
59
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук