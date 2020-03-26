Коронавирус сильно ударил по Барселоне – еще два неожиданные случаи заражения

Барселона получила мощный удар на фоне пандемии коронавируса, которая пленила Испанию и мир.

Каталонский клуб остался без руководителя медицинской службы Рамона Каналя, сообщает La Vanguardia. 59-летний специалист, который занимает должность с 2006-го, сдал положительный тест на коронавирус.

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Неутешительный диагноз получил также главный врач гандбольной секции Хосеп Антони Гутьеррес. Таким образом, это уже второй и третий случаи COVID-19 в лагере чемпионов Испании. Ранее заразился глава скаутской службы Барсы в Южной Америке, который изолировался с собственной женой.

Добавим, что за последние сутки в Испании зафиксировано 655 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. В стране заражены более 56 тысяч человек. Общее количество летальных случаев сейчас – 4089.

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