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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Коронавирус обнаружен у еще одного игрока АПЛ

17:55 91 Читати українською
Коронавирус обнаружен у еще одного игрока АПЛ
Игроки Брайтона / Сайт клуба

Генеральный директор Брайтона Пол Барбер заявил, что его клуб не смог уберечь всех игроков от эпидемии.

"Мы протестировали трех игроков, и один из них дал положительный результат. Мы не тестируем их регулярно, делаем это только при появлении симптомов.

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Игрок с положительным тестом, к сожалению, был обнаружен только сегодня. Он в порядке, и, очевидно, получает всю необходимую помощь, которая ему нужна", – цитирует Барбера Sky Sports.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен еще в двух клубах АПЛ. Болезнь поразила главного тренера Арсенала Микеля Артету и вингера Челси Каллума Хадсона-Одоя.

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Англия Брайтон Брайтон коронавирус
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