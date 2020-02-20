Коронавирус его не испугал – защитник Севильи Каррису перешел в китайский Ухань Чжоер

Экс-защитник сборной Португалии Даниэль Каррису решил сменить команду и чемпионат.

Защитник Севильи Даниэль Каррису перешел в китайскую команду Ухань Чжоер, сообщает официальный сайт "нервионцев".

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31-летний футболист перешел в китайский клуб на правах полноценного трансфера. Детали сделки и сумма отступных не сообщаются.

Напомним, Каррису – воспитанник лиссабонского Спортинга. В январе 2013 года он за 750 тысяч евро перешел в английский Рединг, откуда через полгода на правах аренды перешел в Севилью. В июля 2014 года за 1,8 млн евро был выкуплен испанским клубом и с тех пор сыграл за "красно-белых" более 150 матчей, став трехкратным обладателем трофея Лиги Европы.

В текущем сезоне сезоне португалец принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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