Технический директор фриульцев Пьерпаоло Марино сообщил о положительных тестах на коронавирус у шести игроков и главного тренера команды – Луки Готти.

"Лучше было бы переболеть": Шевченко признался, как коронавирус влияет на его жизнь

Удинезе долго оставался последним клубом Серии А, который не пострадал от СOVID-19. Проблемой стал перерыв на национальные сборные. "Один из игроков вернулся в расположение клуба инфицированным и заразил партнеров", – пояснил Марино в комментарии DAZN.

Добавим, что после 8 сыгранных матчей Удинезе находится на 16 строчке Серии А.

Ювентус разделил очки с Беневенто и выдал худший старт за 19 лет, Аталанта без Малиновского уступила Вероне