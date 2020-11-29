Коронавирус довершил "коллекцию" из всех клубов Серии А – заразились тренер и шесть игроков
Удинезе потерял свой статус единственного безопасного "острова" среди клубов Серии А.
Технический директор фриульцев Пьерпаоло Марино сообщил о положительных тестах на коронавирус у шести игроков и главного тренера команды – Луки Готти.
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Удинезе долго оставался последним клубом Серии А, который не пострадал от СOVID-19. Проблемой стал перерыв на национальные сборные. "Один из игроков вернулся в расположение клуба инфицированным и заразил партнеров", – пояснил Марино в комментарии DAZN.
Добавим, что после 8 сыгранных матчей Удинезе находится на 16 строчке Серии А.
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