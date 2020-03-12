Коронавирус добрался до США – МЛС приостановила турнир

Пандемия затронула не только футбольную Европу, но и Северную Америку.

Самый престижный североамериканский футбольный турнир приостановлено на 30 дней, сообщает официальный сайт МЛС.

Бекхэм подтвердил, что контактировал с Месси и Роналду относительно их перехода в Интер Майами

США взяли пример с европейских стран и решили отказаться на месяц от футбольных матчей, что уберечь граждан от заражения коронавирусом.

Напомним, клуб Интер Майами, владельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, проводит только первый сезон в американской элите. После двух туров команда Бэкса еще не набрала ни одного очка.

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