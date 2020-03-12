toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Коронавирус добрался до США – МЛС приостановила турнир

19:11 45 Читати українською
Коронавирус добрался до США – МЛС приостановила турнир
Бекхэм не успел насладиться своим первым сезоном МЛС / Фото ФК Интер Майами

Пандемия затронула не только футбольную Европу, но и Северную Америку.

Самый престижный североамериканский футбольный турнир приостановлено на 30 дней, сообщает официальный сайт МЛС.

Бекхэм подтвердил, что контактировал с Месси и Роналду относительно их перехода в Интер Майами

США взяли пример с европейских стран и решили отказаться на месяц от футбольных матчей, что уберечь граждан от заражения коронавирусом.

Напомним, клуб Интер Майами, владельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, проводит только первый сезон в американской элите. После двух туров команда Бэкса еще не набрала ни одного очка.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Вольфсбург – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
20:00
1070
Теги
коронавирус Интер Майами Интер Майами Мир Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук