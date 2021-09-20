Короли хет-триков – Роналду немного опережает Месси на вершине рейтинга
Топ-10 бомбардиров, которые чаще всего выстреливали тремя голами в XXI веке.
1. Криштиану Роналду – 57 хет-триков за карьеру (Спортинг, МЮ, Реал, Ювентус, сборная Португалии)
2. Лионель Месси – 55 (Барселона, ПСЖ, сборная Аргентины)
3. Луис Суарес – 29 (Насьональ, Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико, сборная Уругвая)
4. Роберт Левандовски – 26 (Знич, Лех, Боруссия Д, Бавария, сборная Польщи)
5-7. Марио Гомес – 18 (Штутгарт, Бавария, Фиорентина, Бешикташ, Вольфсбург, сборная Германии)
5-7. Клас-Ян Хунтелаар – 18 (Апелдорн, Херенвен, Аякс, Реал, Милан, Шальке, сборная Нидерландов)
5-7. Серхио Агуеро – 18 (Индепендьенте, Атлетико, Манчестер Сити, Барселона, сборная Аргентины)
8. Златан Ибрагимович – 17 (Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гелакси, сборная Швеции)
9-10. Эдинсон Кавани – 15 (Данубио, Палермо, Наполи, ПСЖ, МЮ, сборная Уругвая)
9-10. Харри Кейн – 15 (Лейтон Ориент, Миллуолл, Норвич, Лестер, Тоттенхэм, сборная Англии)
Динамо і Шахтар тримають УПЛ у топ-3 світового трансферного рейтингу – захмарні трати Барси, "економія" Баварії та Реала