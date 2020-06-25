"Королева селфи" своими идеальными формами вдохновила любимого стать открытием сезона в Ла Лиге

Пока Лукас Окампос покоряет сердца фанатов Севильи, его жена увеличивает армию поклонников через Instagram.

Аргентинский хавбек Лукас Окампос летом 2019-го перебрался из Марселя в Севилью вместе со своей очаровательной женой Майо Барбейто.

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Любимая футболиста работает моделью и активно пропагандирует спортивный образ жизни в Instagram. Ее фото в нижнем белье популярны не только среди ценителей красивого тела, Майо мотивирует тысячи женщин для работы над собой. Ее армия поклонников в Instagram растет каждый день.

Во Франции ее называли "Королевой селфи". Красавица воспитывает двух детей, что только увеличивает ее популярность среди ее фанатов.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге Окампос стал любимцем среди болельщиков Севильи. 25-летний аргентинец провел 26 матчей в Примере, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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